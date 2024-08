‘Não houve e dificilmente haverá alguém com a dimensão de Silvio Santos na TV brasileira’, diz Doria

Ex-governador de São Paulo falou com a Jovem Pan News sobre a morte do apresentador; os dois se conheceram e ficaram amigos nos anos 1980

Reprodução/Jovem Pan News O ex-governador João Doria dá entrevista à Jovem Pan News sobre sua amizade com Silvio Santos



João Doria Júnior, empresário e ex-governador de São Paulo, participou neste sábado (17) de uma entrevista na Jovem Pan News, onde destacou a importância de Silvio Santos para a televisão brasileira. Durante a conversa, Dória não poupou elogios ao afirmar que Silvio é, “sem dúvida”, o maior apresentador da história da TV no Brasil. Ele ressaltou que a influência e o carisma do fundador do SBT são incomparáveis, lembrando que conheceu o apresentador há 42 anos. Desde então, mantiveram uma amizade duradoura. Dória elogiou a capacidade de comunicação e a alegria de Silvio, que conquistou milhões de brasileiros ao longo de sua carreira.

Além de ser um ícone da comunicação, Silvio Santos também foi um empresário de sucesso. Doria mencionou que Silvio construiu um império diversificado, incluindo rede de televisão, banco, corretora, financiadora, seguradora, rede hoteleira e indústria de cosméticos. Ele destacou a habilidade de Silvio Santos em identificar oportunidades de negócios e sua generosidade no trato com as pessoas. Doria também comentou sobre a continuidade do legado de Silvio, que está sendo mantido por suas filhas e pelos executivos do grupo.

Durante a entrevista, o ex-governador compartilhou memórias pessoais de sua amizade com Silvio, incluindo a participação como jurado em concursos de Miss São Paulo e Miss Brasil, organizados pelo comunicador. Ele ressaltou o domínio de palco e o senso estético de Silvio, além de sua capacidade de criar empatia com o público. Essas experiências pessoais reforçaram a admiração de Doria pelo apresentador, que sempre demonstrou um talento único para entreter e se conectar com as pessoas. Dória finalizou a entrevista expressando seus sentimentos à família de Silvio Santos e a todos que sentirão sua falta, destacando a importância do apresentador para várias gerações de brasileiros.