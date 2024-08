Morte de Silvio Santos repercute na imprensa internacional

Emissora americana ABC News referiu-se a ele como uma lenda do entretenimento brasileiro, lembrando seu famoso bordão ‘Quem quer dinheiro?’

Lourival Ribeiro/SBT Morte de Silvio Santos repercutiu mundialmente



Silvio Santos, um dos maiores nomes da televisão brasileira, morreu neste sábado (17). A notícia repercutiu mundialmente, com veículos de comunicação destacando sua importância e legado. A emissora americana ABC News referiu-se a ele como uma lenda do entretenimento brasileiro, lembrando seu famoso bordão “Quem quer dinheiro?”. A Bloomberg, especializada em economia, ressaltou os investimentos de Silvio em empresas de finanças e cuidados pessoais. A imprensa argentina também noticiou a morte do apresentador. O jornal “Clarín” destacou sua influência na vida social e política do Brasil, além de seu carisma inquestionável. O “La Nación”, por sua vez, o chamou de lenda do entretenimento e enfatizou seu legado. Em Portugal, o “Diário de Notícias” descreveu Silvio Santos como um ícone e afirmou que seu programa, no ar desde 1963, é um marco da televisão brasileira.

O Grupo Jovem Pan expressou profundo pesar pela perda de Silvio Santos, destacando seu legado incomparável e seu carisma singular. A emissora lembrou momentos marcantes, como a entrevista exclusiva que ele concedeu após o sequestro de sua filha, Patrícia Abravanel, em 2001. Silvio Santos visitou os estúdios da Jovem Pan em diversas ocasiões, sempre esbanjando simpatia e distribuindo autógrafos. A trajetória de Silvio Santos deixa um profundo legado e continuará inspirando gerações. Seu carisma, empreendedorismo e dedicação ao entretenimento fizeram dele uma figura única na história da televisão brasileira.

*Com informações de Malu Baccarin