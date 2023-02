‘Navio de guerra’ leva mais de 30 toneladas de doações ao litoral norte de SP

Expectativa é que produtos arrecadados por moradores e empresários da região portuária de Santos cheguem na manhã desta terça-feira, 21

BALTAZAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rastro de destruição causado pelas fortes chuvas, no bairro do itatinga, região central de São Sebastião, SP



Um “navio de guerra” leva mais de 30 toneladas em doações para as cidades do litoral norte de São Paulo, atingidas pelas fortes chuvas do último final de semana. Entre as doações estão: água potável, mantimentos, materiais de limpeza e produtos de higiene arrecadados em menos de 24 horas por moradores e empresários da região portuária de Santos. O navio saiu Porto de Santos, também no litoral paulista, por volta das 22h desta segunda-feira, 20. Nas redes sociais, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), que compartilhou a campanha de doação, disse que a mobilização visa “minimiza os impactos”. “As doações que forem feitas após a partida serão encaminhadas em uma nova remessa”, afirmou. A expectativa é que a embarcação chegue com as doações na manhã desta terça, 21. Como a Jovem Pan mostrou, o temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último final de semana é o maior registrado na história do Brasil. Segundo o MetSul, conforme os dados do Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres (Cemaden), em 24 horas, a chuva somou 680 mm em Bertioga, 626 mm em São Sebastião, 388 mm no Guarujá, 337 mm em Ilhabela, 335 mm em Ubatuba, 234 mm em Caraguatatuba, 225 mm em Santos, 203 mm em Praia Grande e 186 mm em São Vicente. Um milímetro de chuva equivale a um litro por metro quadrado. Até o momento, as autoridades contabilizam 40 mortes, 10 feridos e mais de 1.300 desalojados. Das 23 vítimas resgatadas com vidas, 23 delas estão no Hospital Regional de Caraguatatuba e 4 no Hospital de Bertioga.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini