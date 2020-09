Nem todas agências do INSS retomam atendimento na segunda-feira, afirma secretário

Número de funcionários será reduzido e atendimento somente por agendamento; ainda não foram divulgadas quais agência estarão abertas e quais farão perícia

Postos do INSS devem retomar atendimento na próxima segunda-feira, 14



O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, afirmou nesta sexta-feira (11) que nem todas as agências do INSS retomarão o atendimento presencial na próxima segunda-feira, dia 14. Além disso, nem todos os servidores do órgão vão retornar ao trabalho presencial. Bianco explicou que as atividades presenciais nas agências serão retomadas de forma gradual. “Nem todos os serviços estarão disponíveis”, afirmou. O secretário explicou ainda que o atendimento nas agências precisará ser previamente agendado pelo aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone 135. Ou seja, os segurados do INSS não devem ir às agências sem agendar um atendimento.

O horário de atendimento será reduzido, das 7 horas às 13h00, e a recomendação é de que as pessoas não cheguem conta tanta antecedência aos locais, para evitar aglomerações. Os funcionários do INSS que estão em grupos de risco ou que não têm com quem deixar os filhos continuarão trabalhando em home office. Haverá ainda protocolos a serem seguidos pelos funcionários e pelas pessoas a serem atendidas. “Somente entrarão nas agências as pessoas com agendamento. O agendamento é fundamental”, ressaltou Bianco. “A abertura será nessa segunda-feira. Ao longo dos dias, passaremos a todos quais agências estão abertas, quais terão perícias”.

O presidente do INSS, Leonardo José Rolim Guimarães, explicou que o órgão vem reduzindo, nos últimos meses, a fila de atendimento de segurados. Segundo ele, em janeiro de 2019, a fila de requerimentos no INSS estava em 1,773 milhão. Em junho do ano passado, ápice da fila, estava em 2,322 milhões. “Em janeiro deste ano, tinha caído para 1,635 milhão. No início da pandemia, em março, a fila estava em 1,3 milhão e, agora, está em 758 mil”, citou. Rolim explicou ainda que o número de requerimentos que necessitam da apresentação, por parte dos segurados, de documentos complementares está atualmente em 906 mil. Este será um dos principais focos da reabertura das agências.

Segundo o presidente do INSS, antes da pandemia o número médio de atendimentos era de 2,5 milhões por mês. “Agora, será muito menor que isso, porque não teremos atendimentos espontâneos. Dependerá da quantidade de agências abertas e de perícias”, disse. Rolim afirmou ainda que a maior parte dos atendimentos do INSS continuará, neste momento, a ser feito de forma remota. De acordo com Rolim, neste momento as agências que reabrirão vão ser principalmente as maiores. Representantes da Previdência Social concederam entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta, para tratar da reabertura das Agências da Previdência Social, marcada para a próxima segunda-feira.

*Com Estadão Conteúdo