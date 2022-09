Nevoeiro cinza atinge SP e moradores reclamam de cheiro de queimado

Cetesb apura o caso; mapas em tempo real mostram áreas da capital sofrendo com mudanças na qualidade do ar

ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Nevoeiro cinza, com cheiro de queimado, atingiu São Paulo nesta sexta-feira, 9



O céu de São Paulo ficou coberto, nesta sexta-feira, 9, de um nevoeiro cinza. Nas redes sociais, moradores da capital reclamaram do cheiro de queimado. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o caso está sendo apurado. Além disso, mapas em tempo real apontam áreas de São Paulo sofrem com mudanças na qualidade do ar. Há dois dias atrás, por exemplo, algumas delas mostravam que a qualidade do ar era “bom”. Agora, os mesmos locais estão com qualidade de ar “moderado” ou “ruim”. O site Climatempo havia alertado, nesta semana, para a chegada de fumaça relacionada as queimadas na Amazônia. Inclusive, a fumaça pode influenciar na cor do céu. De dia pode se notar o nevoeiro. Já o pôr do sol pode ficar mais rosado.