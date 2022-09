Ministro do TSE pede a retirada de publicações de Janones contra Bolsonaro

Parlamentar associou presidente à suspensão do piso salarial da enfermagem; após a decisão, parlamentar divulgou um vídeo dizendo que cumprirá a decisão

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados André Janones apagou as publicações após determinação do TSE



O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Vieira Sanseverino pediu a retirada de notícias falsas publicadas pelo deputado federal André Janones contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Os conteúdos associavam o presidente à suspensão do piso salarial nacional da enfermagem. Os posts, considerados fake news pelo tribunal, foram publicados no Facebook e no Twitter. O piso foi aprovado no Congresso e sancionado por Bolsonaro. No entanto, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão provisória após solicitação da Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde). Janones é aliado do candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Bolsonaro na disputa pelo Planalto.

Em uma das postagens, Janones escreveu: “Atenção. Urgente: Partido de Bolsonaro estaria por trás do pedido para suspender a lei que aprovamos no Congresso, garantindo o piso salarial da enfermagem. Se for confirmado é grave, muito grave!”. A campanha do presidente afirma que as publicações são uma “indisfarçada mentira” e alegou que Janones sabia que elas eram inverídicas. Sanseverino escreveu em sua decisão que “as publicações impugnadas divulgaram afirmações inverídicas e manipuladas de que o candidato Jair Messias Bolsonaro e seu partido provocaram, de algum modo, a suspensão da lei que instituiu o piso salarial nacional para profissionais da enfermagem, transmitindo a falsa mensagem de que ‘Bolsonaro declara guerra à enfermagem'”. Ainda de acordo com o ministro, Janones publicou notícias falsas nas redes sociais “mesmo diante da certeza de que o conteúdo publicado era inverídico, conduta esta que foi repreendida, inclusive, por alguns veículos de comunicação social”.

Janones publicou um vídeo dizendo não concordar com a decisão. Mesmo assim, disse que irá cumprí-la. O parlamentar iniciou o vídeo em tom mais exaltado. “Estou fazendo este vídeo para mandar um recado. Se eles querem radicalizar, eu sei radicalizar. Se eles querem subir o tom, eu sei subir o tom. Então, senhor ministro do TSE, sabe o que vou fazer com essa decisão do senhor?”, questionou. Em seguida, mais tranquilo, disse: “Eu vou cumprir essa decisão. Sabe por quê? Porque é isso que um democrata faz. É isso que faz alguém que tem respeito pelas instituições do nosso país, alguém que deseja contribuir para o fortalecimento das instituições e consequentemente da nossa democracia. Eu não concordo com essa decisão, mas vou demonstrar toda a minha discordância com argumentos jurídicos”, finalizou. As postagens com as informações falsas foram retiradas.