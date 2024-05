Neymar envia jatinho particular com doações para o Rio Grande do Sul

Na legenda do post, jogador incentivou mais pessoas a ajudarem as vítimas das chuvas

Reprodução/Instagram/@neymarjr Atacante disse que está em oração pelas famílias da tragédia



O jogador brasileiro Neymar, atacante do time Al-Hilal, compartilhou nas redes sociais que mandou um jatinho particular com doações para o Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (7). O estado tem sofrido muito devido às chuvas que atingem a região. Até o momento já são 90 mortos e 132 desaparecidos. O jatinho está repleto de suprimentos como alimentos e produtos de higiene. “Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo porque, quem faz… Faz pelo coração, e não por engajamento”, escreveu Neymar.