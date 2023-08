Nicolás Maduro cancela presença na Cúpula da Amazônia

Presidente venezuelano teve problema de saúde; cinco presidentes devem participar do evento em Belém

Yuri CORTEZ / AFP Maduro cancelou participação na cúpula por recomendação médica



Aguardado para a Cúpula da Amazônia em Belém, no Pará, o presidente venezuelano Nicolás Maduro informou nesta terça-feira, 8, que não comparecerá ao evento. Ele teve a agenda cancelada por recomendação médica devido a uma otite, de acordo com fontes oficiais. Maduro será substituído pela vice-presidente do país, Delcy Rodríguez. A cúpula contará, assim, com líderes de cinco dos oito países que compõem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Lula e seus homólogos de Bolívia, Luis Arce; Colômbia, Gustavo Petro; Peru, Dina Boluarte; e Guiana, Irfaan Ali. Além do presidente venezuelano, não estarão presentes os mandatários de Equador, Guillermo Lasso, e Suriname, Chan Santokhi, por questões de política interna. A cúpula busca uma posição unificada sobre a preservação da Amazônia para apresentá-la na próxima cúpula internacional do clima (COP28) em novembro, nos Emirados Árabes Unidos.

Maduro era um dos líderes esperados na capital paraense e já tinha um encontro bilateral paralelo previsto com Lula. Também foram convidados os governos de São Vicente e Granadinas, por exercer a Presidência Pro Tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac); assim como a França, pela Guiana Francesa; Alemanha e Noruega, contribuintes do Fundo Amazônia, que promove projetos sustentáveis na região. Nesta terça, a reunião será limitada aos oito países do bloco e amanhã as conversas serão estendidas aos países convidados, entre eles Indonésia, República do Congo e República Democrática do Congo, donos de grandes áreas de floresta tropical.

* Com informações da EFE