Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 52 milhões; confira números do sorteio 2490

Próximo sorteio será na quarta; 65 pessoas acertaram quina e 5.432 marcam quadra

O concurso 2490 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 11, não teve ganhadores e o prêmio acumulou em R$ 52 milhões. As seis dezenas sorteadas foram 11 – 16 – 17 – 41 – 46 – 59, e nenhum apostador marcou todas. Contudo, segundo as Loterias Caixa, 65 pessoas acertaram a quina, e cada uma receberá R$ 65.482,06; outros 5.432 marcam uma quadra, e poderão retirar 1.119,38 cada uma. O próximo sorteio está previsto para ocorrer na quarta, 15, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas poderão ser feitas por meio das casas lotéricas, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.