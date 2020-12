Ninguém acerta números da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 32 milhões

Dezenas sorteadas no sábado foram 02, 16, 19, 31, 43 e 60; ao todo, 43 pessoas acertaram a quina e 3,4 mil acertaram quatro números

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2324 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado, 5, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 16, 19, 31, 43 e 60. Ao todo, 43 pessoas acertaram a quina, recebendo R$ 58.591,46 cada; a quadra teve 3.451 vencedores, com R$ 1.042,94 para cada. O sorteio do concurso 2.325 será realizado na terça-feira (8) e o prêmio estimado pela Caixa é R$ 32 milhões. Apostadores podem fazer os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A menor aposta custa R$ 4,50.

*Com informações da Agência Brasil