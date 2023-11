‘Ninguém me procurou’, desabafa pai de fã que morreu em show de Taylor Swift

Weiny Machado afirma que foi avisado da morte de Ana Clara Benevides pela amiga da jovem; ele está no Rio de Janeiro para a liberação do corpo

O empresário Weiny Machado, de 53 anos, chegou ao Rio de Janeiro neste sábado, 18, para a liberação do corpo da estudante Ana Clara Benevides, 23, que morreu durante um show da cantora Taylor Swift na noite de sexta-feira, 17. Machado expressou sua tristeza com o ocorrido em uma conversa com a imprensa na porta do Instituto Médico Legal (IML). Ele afirmou que não recebeu nenhum contato da T4F, nem de outras instituições públicas, como o governo e a prefeitura do Rio. “Ninguém me procurou. Estava em casa no Mato Grosso do Sul. A amiga dela, que estava no show, me deu a notícia”, disse o pai. Ele negou que Ana Clara tivesse algum problema de saúde. Segundo a família, o sonho da estudante era conhecer Taylor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal durante o show de Taylor Swift devido ao calor intenso na cidade. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, onde ocorreu o espetáculo, chegou a 60ºC. Ana Benevides começou a passar mal após ouvir “Cruel Summer”, a segunda música do setlist da turnê The Eras Tour, trazida pela cantora americana ao Brasil. Após duas paradas cardíacas, ela não resistiu. A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava presente no show. “Na segunda música, ela simplesmente desmaiou. Então a tiramos com a ajuda dos seguranças e corremos para o posto de atendimento no estádio, onde ela foi atendida e encaminhada para a ambulância”, relatou Daniele.