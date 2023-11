Taylor posta carta e diz estar de coração partido: ‘Não acredito’

Cantora disse que Ana Clara Benevides Machado morreu antes do show no Engenhão, mas amigos afirmam que parada cardiorrespiratória ocorreu durante apresentação; ela não falará no palco sobre a tragédia

Mario Anzuoni/Reuters Taylor Swift está no Brasil para apresentações de sua turnê The Eras Tour



A cantora Taylor Swift publicou uma carta neste sábado, 18, após a morte de uma fã durante o show realizado no dia anterior, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A americana ressaltou que não tem muitas informações sobre Ana Clara Benevides Machado, de 23, que sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a apresentação. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem”, escreveu a artista. Apesar das palavras de Taylor, amigos que acompanharam Ana afirmam que ela passou mal após o início do show. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro diz que o IML vai atestar a causa da morte, ainda desconhecida. A T4F, organizadora do evento, destaca que ela recebeu os primeiros socorros.

Swift ainda declarou que está emocionalmente abalada para falar sobre a tragédia no palco. Ela ainda se apresentará mais cinco vezes no Brasil, sendo mais duas no Rio de Janeiro, nas noites de hoje e amanhã. Entre 24 e 26 de novembro, a americana se apresentará em São Paulo. “Eu não vou ser capaz de falar sobre isso do palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu nunca pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê ao Brasil.”

Veja a íntegra da carta escrita por Taylor Swift: