Pablo Spyer e Niu lançam o curso Touro de Ouro sobre indicadores financeiros; veja como conseguir 50% de desconto

Ação inédita no Brasil é voltada para quem deseja ter em mãos os dados analisados por grandes especialistas, tomadores de decisões sobre investimentos e tesoureiros dos bancos

Reprodução/Jovem Pan Com 27 anos de experiência na indústria de serviços financeiros, Pablo Spyer ministra o curso Touro de Ouro



A Niu Cursos e o premiado economista Pablo Spyer lançaram o curso Touro de Ouro (saiba como comprá-lo AQUI), que mostrará como os investidores poderão dominar os indicadores macroeconômicos e saber tomar decisões após decifrá-los para conseguir bônus milionários. Diretor estatutário de um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, a Mirae Asset, conselheiro da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores), formado em economia pela F.I.U., na Flórida (EUA), pós-graduado em mercado de capitais pela USP e criador do Minuto Touro de Ouro, na Jovem Pan desde 2020, Pablo mostrará como identificar as marés que movem o mercado. A primeira das 21 aulas é grátis (você pode assisti-la AQUI). O valor do curso é de R$ 1.297, mas quem se apressar garantirá um desconto de 50% (R$ 648). O conteúdo fica disponível online, ou seja, é possível assistir às videoaulas quando quiser.

“É um curso sobre os indicadores econômicos, os dados que levantam a Bolsa, derrubam o dólar ou fazem os juros abrir ou fechar. É um curso que não tem no Brasil, a Bolsa está querendo distribuir porque não existe equivalente aqui. Você tem, sim, os indicadores financeiros soltos, mas não existe um curso compilando e explicando como eles funcionam juntos”, explicou Pablo Spyer. A ideia surgiu após o economista ministrar um MBA. “Sentia a necessidade desse curso. Se tivesse um curso desse quando eu era jovem, teria adiantado a minha vida, eu teria pulado várias etapas. Acho esse curso muito importante para quem quer entrar no mercado financeiro, para quem quer desenvolver o conhecimento. Até, inclusive, para vendas, se você é um agente autônomo, tem que fazê-lo. Os clientes dos gerentes de banco estão assistindo às aulas. Se você é um gerente, tem que conhecer o conteúdo para poder desenvolver uma conversa saudável e sofisticada com seu cliente. É o conteúdo que grandes especialistas analisam, os grandes tomadores de decisões sobre investimentos, os tesoureiros dos bancos“, concluiu o economista.

Tuta Neto, CEO na Niu Cursos, destaca o caráter inovador da ação. “O curso do Pablo uniu uma novidade em conteúdo sobre economia e mercado financeiro, o único curso sobre indicadores no Brasil, ensinando os alunos a enxergar o que importa nos índices econômicos e traçar sua própria estratégia de investimento, com informação e consciência. Para que os alunos valorizem seu dinheiro e invistam em assets sólidos com grande potencial de rendimento e sem promessas falsas de lucros milionários em curto tempo com o day trade.”