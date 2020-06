JP Talks recebe Pablo Spyer, economista e apresentador do Minuto Touro de Ouro

Divulgação Pablo Spyer é o convidado do JP Talks



Nesta segunda-feira (29), a série de lives JP Talks recebe o economista Pablo Spyer, apresentador do Minuto Touro de Ouro, novo quadro especial do Jornal da Manhã da Jovem Pan para quem acompanha, investe e se interessa no mercado de ações. De segunda à sexta-feira, ele traz tudo o que está na agenda dos principais traders globais e as dicas mais valiosas do dia.

Economista formado pela Florida International University e pós-graduado em Mercados e Capitais pela USP, Spyer acumula mais de 25 anos de experiência na indústria financeira do Brasil e dos EUA. Atualmente, ele é diretor estatutário e membro fundador da Mirae Asset, considerada em 2018 a melhor corretora do país pelo prêmio Estadão Finanças Mais.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ele abordará com sua característica animação questões como a retomada da economia no pós-pandemia e o comportamento dos mercados diante dos desafios do novo coronavírus.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.