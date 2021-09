Niu e TalkLab lançam curso que ensina a falar em público; veja como comprar com desconto

Com 14 aulas online, o curso Oratória e Performance é voltado para quem deseja aprimorar as apresentações no palco, em palestras ou em reuniões; quem adquiri-lo até 30 de setembro vai pagar menos

A Niu Cursos, em parceria com Angélica Greco e Fátima Zagari, empresárias e fundadoras da escola de palestrantes TalkLab, lançaram o curso Oratória e Performance (saiba como comprar AQUI), que oferece exercícios e técnicas para quem deseja falar em público com autoridade e expertise. As técnicas foram desenvolvidas por profissionais de comunicação capacitados. O valor do curso é R$ 640, mas quem comprá-lo até o próximo dia 30 terá desconto de 30% (R$ 449). O Oratória e Performance tem 14 aulas, sendo a primeira delas gratuita. Basta clicar AQUI para assisti-la. Todo o conteúdo é online e, além das aulas, o material extra fica disponível na plataforma para visualização a qualquer hora e lugar.

“Hoje, um grande número de pessoas entende que é preciso se comunicar bem. Mais do que isso, elas desejam se comunicar bem. As pessoas já perceberam que, se não tiverem uma comunicação assertiva no palco, em reuniões, em suas apresentações ou palestras, perderão oportunidades. A quantidade de relatos que ouvimos de quem pede para o outro falar em seu lugar é enorme. Isso não pode mais acontecer, a oportunidade passará para o outro”, explicou Angélica, que é publicitária e certificada pela Academia Internacional de Cinema e TV (AICTV). “A plataforma Niu nos permite atingir um grande número de pessoas. Passar um conhecimento do qual tantos necessitam, como é o Oratória e Performance, numa grande cobertura nacional e internacional, é excelente. Vamos multiplicar esse conhecimento e transformar a vida do maior número de pessoas que pudermos alcançar. Sabemos que falar bem é transformador”, conclui Fátima, publicitária e pós-graduada em marketing e publicidade.

Seguindo a filosofia de ensino continuado, Oratória e Performance é o lançamento mais recente do portfólio da Niu Cursos, que prevê mais novidades ainda para o mês de setembro. Os conteúdos produzidos visam a uma nova versão de aprendizado, com experiências práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas.