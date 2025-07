Nível do Rio Guaíba cai e Porto Alegre reabre comportas

Sistema de proteção contra cheias é composto por um total de 11 comportas, sendo que três delas já foram fechadas de forma definitiva

Agência Brasil/ Joédson Alves Chuvas intensas que ocorreram em julho resultaram em tragédias no Rio Grande do Sul



O nível das águas do Lago Guaíba apresentou uma diminuição, levando o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre a reabrir quatro comportas do sistema de controle de cheias. As comportas reabertas são as de números 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá. Vicente Perrone, diretor-executivo do Dmae, destaque que a probabilidade de transbordamento agora é menor. Ainda assim, quatro comportas, identificadas como 11, 12, 13 e 14, continuam fechadas. A reabertura dessas comportas está condicionada a melhorias que estão previstas para serem concluídas em um período de seis a dez meses. O sistema de proteção contra cheias é composto por um total de 11 comportas, sendo que três delas já foram fechadas de forma definitiva.

As chuvas intensas que ocorreram em julho resultaram em tragédias, com cinco mortes registradas e cerca de 9 mil pessoas obrigadas a deixar suas casas no estado. A situação das comportas é um reflexo das medidas que estão sendo tomadas para mitigar os impactos das cheias na região. A reabertura das comportas é um passo importante para a gestão das águas do Guaíba, especialmente em um momento em que a cidade busca se recuperar dos efeitos das chuvas. A administração municipal continua monitorando a situação e implementando ações para garantir a segurança da população e a proteção das áreas afetadas.

