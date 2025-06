Prefeitura de Porto Alegre conclui fechamento das últimas comportas do sistema de proteção contra cheias

Decisão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) ocorre diante da rápida elevação do nível do rio Guaíba, que se agravou desde a última sexta-feira (27)

Foto: Divulgação Prefeitura de Porto Alegre fechando todas as comportas do sistema de proteção contra cheias



A Defesa Civil de Porto Alegre está em alerta máximo devido ao aumento significativo do nível do rio Guaíba, que se aproxima perigosamente da cota de inundação. Em resposta ao alto volume de chuvas que tem atingido a região, a cidade tomou medidas preventivas, incluindo o fechamento de algumas comportas do sistema de proteção contra cheias. Das 14 comportas existentes, três foram fechadas definitivamente no ano passado e quatro passaram por reformas. As sete restantes estão em processo de fechamento, com algumas ainda em obras. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu nesta segunda-feira (30) o fechamento das últimas cinco comportas do sistema de proteção contra cheias da cidade.

A situação começou a se agravar na última sexta-feira, o que levou a prefeitura a intensificar as medidas de contenção, especialmente na zona norte da cidade. Para prevenir a inundação de áreas próximas, sacos de areia e argila foram utilizados para selar uma das comportas. Apesar dos esforços, problemas como o retorno de água por bueiros já foram observados, indicando a gravidade da situação. Todas as casas de bomba da cidade estão operando a plena capacidade, com geradores de reserva prontos para uso, caso necessário, para minimizar os impactos.

Na zona sul de Porto Alegre, a elevação do nível da água já está afetando algumas ruas, especialmente nas proximidades do rio Guaíba. A preocupação das autoridades aumenta com a previsão de que as águas dos rios Taquari, Jacuí, Uruguai e Caí cheguem à cidade nas próximas horas, o que pode potencialmente causar mais transtornos. A situação é monitorada de perto pelas autoridades, que estão empenhadas em evitar maiores danos à população e garantir a segurança dos moradores. As autoridades locais continuam a trabalhar incansavelmente para mitigar os efeitos das chuvas intensas e do aumento do nível dos rios. A população é aconselhada a permanecer atenta às atualizações e seguir as orientações da Defesa Civil. A colaboração de todos é essencial para enfrentar este desafio e proteger a cidade de possíveis inundações.

*Com informações de Arthur Cipriani

*Reportagem produzida com auxílio de IA