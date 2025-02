No mês mais seco do Rio, moradores da Tijuca estão sem água há cinco dias

Problema ocorre em um período em que a cidade registra o mês mais seco de sua história, com temperaturas que chegam a atingir os 40°C

JOÃO CARLOS GOMES/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Concessionária responsável, Águas do Rio, está em busca de possíveis vazamentos ocultos que possam estar contribuindo para a situação



Moradores da Tijuca, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, estão enfrentando uma grave crise de abastecimento de água, que já dura cinco dias. Este problema ocorre em um período em que a cidade registra o mês mais seco de sua história, com temperaturas que chegam a atingir os 40°C. A concessionária responsável, Águas do Rio, está em busca de possíveis vazamentos ocultos que possam estar contribuindo para a situação. A escassez de água tem levado a população a buscar alternativas, como o uso de caminhões-pipa, especialmente em um momento em que muitos se preparam para as festividades do carnaval. A falta de água tem gerado preocupação e desconforto entre os moradores, que dependem desse recurso essencial para suas atividades diárias.

Camila Silva, uma residente da Rua Conde de Bonfim, compartilhou sua experiência ao relatar que precisou dividir o custo de um caminhão-pipa com seus vizinhos. Essa medida foi necessária para garantir o abastecimento de água para tarefas básicas, como tomar banho e lavar a louça, evidenciando a gravidade da situação enfrentada pela comunidade. A concessionária Águas do Rio comunicou que suas equipes estão ativamente trabalhando na região para identificar e resolver os problemas de vazamento.

