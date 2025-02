Carnaval em São Paulo terá calor intenso e possibilidade de chuva

O carnaval deve ser marcado por forte calor na cidade de São Paulo. Também há possibilidade para registro de pancadas de chuva na capital paulista. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, nesta sexta-feira (28), haverá predomínio de sol e precipitações no período da tarde. “Nos próximos dias, o ar quente segue predominando em boa parte do País, garantindo desta forma, dias ensolarados e com temperaturas máximas acima da média para o mês de fevereiro e o início de março”, afirma o CGE.

Segundo a Meteoblue, a temperatura máxima deve permanecer na casa dos 30ºC ao longo da próxima semana na cidade de São Paulo. Não há previsão de passagens de frente frias e sistemas meteorológicos que possam causar chuvas generalizadas na capital paulista e região metropolitana nos próximos dias. “As precipitações ocorrem de forma pontual, mal distribuídas e normalmente provocadas pela combinação do calor e da infiltração da brisa marítima no final das tardes”, acrescenta o órgão municipal.

Na quinta-feira, 27, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta para altas temperaturas em todas as regiões do Estado de São Paulo durante o carnaval. A previsão para o calor intenso de se estende até Quarta-feira de Cinzas (5). “O destaque fica para as regiões de Presidente Prudente e Marília, com os termômetros que podem chegar na casa dos 37°C. Na capital paulista, a previsão pode atingir 33ºC”, disse o órgão estadual.

Para as regiões de Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Sorocaba e Campinas, as temperaturas podem atingir 35°C, segundo a defesa civil. “Mesmo com o cenário de muito calor e abafado, não está descartada a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas por queda de raios, granizo e rajadas de vento”, reforça a órgão estadual.