Noivos são assaltados na volta da cerimônia de casamento no Rio

Bandidos levaram vestidos da noiva e da mãe do noivo, a roupa do noivo, cerca de R$ 2mil da “gravata”, fotos, presentes e celulares

Reprodução/Facebook Casal passou a noite de núpcias na delegacia de Duque de Caxias, para registrar o caso



Um casal foi roubado na volta da cerimônia de casamento no Rio de Janeiro. Com isso, a técnica em segurança do trabalho Jheinifer Borges e o técnico em automação Caio César Raposo passaram a noite de núpcias na 62ª Delegacia de Polícia (DP) de Duque de Caxias. O caso aconteceu no último fim de semana. De acordo com os recém-casados, a festa foi planejada por um ano. Após curtirem a festa de casamento no sábado, 22, em um castelo na Baixada Fluminense, o casal e familiares se dividiram em três carros para irem embora. No entanto, na Rio-Magé, por volta das 3 horas do domingo, 23, o carro em que o noivo estava foi abordado por quatro suspeitos. As vítimas foram obrigadas a descerem do veículo e se deitarem no chão. Além do carro, os criminosos levaram os vestidos da noiva e da mãe do noivo, a roupa do noivo, cerca de R$ 2mil da “gravata”, fotos, presentes e celulares. A lua de mel do casal, que seria em Gramado, no Rio Grande do Sul, teve que ser suspensa. Isso porque os noivos somam agora uma dívida de R$ 20 mil das roupas alugadas para o casamento.