Uber anuncia que motoristas poderão gravar corridas pela câmera do celular

A Uber anunciou nesta quinta-feira, 27, que permitirá os motoristas parceiros a filmarem suas corridas pela câmera do celular. O recurso está em fase de testes em duas cidades brasileiras: Santos e João Pessoa-PB. Além disso, três cidades dos Estados Unidos participam dos testes: Cincinnati, Louisville e Nova York. Não há previsão de lançamento em outros municípios. O recurso é gratuito, opcional e o passageiro será informado sobre a filmagem em andamento. Hoje, a empresa permite que os condutores coloquem câmeras em seus veículos, mas admitiu a complexidade da instalação. O novo modelo permite que os motoristas usem seus celulares para registrar o vídeo da viagem com câmera frontal do aparelho. A gravação é realizada pelo próprio aplicativo. Uma janela no canto inferior vai exibir o que ocorre no interior do automóvel. De acordo com a Uber, os próximos passos serão definidos a partir do que os motoristas avaliarem. Segundo a empresa, as gravações serão criptografadas e o condutor não poderá acessar após o término da viagem. Caso ocorra algum incidente, a companhia vai acessar o conteúdo para análise. “No caso de investigações, as autoridades competentes também podem solicitar acesso a essas imagens para a Uber, na forma da lei”, disse a empresa em comunicado. A Uber não informou a duração do teste piloto.