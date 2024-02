Norte-americana é presa no aeroporto de Belém com R$ 3 milhões de eletrônicos dos EUA

Policial militar e motorista que estariam no esquema também foram detidos pela Polícia Federal

Foto/reprodução: Polícia Federal PF afirmou que atitude suspeita de uma passageira incentivou a operação



A Polícia Federal prendeu uma norte-americana, um policial militar do Piauí e um motorista no aeroporto de Belém, na manhã desta segunda-feira, 5. Com o trio foi apreendido uma grande quantidade de produtos eletrônicos de última geração, ainda não contabilizada, mas estimada em pelo menos R$ 3 milhões. Também foi apreendida uma caminhonete de R$ 300 mil, que levaria a carga. Dentro de quatro malas havia dezenas de eletrônicos da Apple. A PF estima que somente de aparelhos iPhones 15 Pro Max, foi quase R$ 1 milhão. Na carga também havia MacBook, Apple Watch Ultra 2, fones de ouvido, canetas iPad, dezenas de iPhones recondicionados de gerações anteriores e mais de 20 relógios de luxo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A operação iniciou após um monitoramento do Núcleo de Polícia Aeroportuária, que identificou a atitude suspeita de uma passageira vinda da cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O raio-x atestou o transporte dos produtos eletrônicos, que foram importados de maneira irregular, sem pagamentos de impostos. O material apreendido estava dentro de quatro malas. No estacionamento do aeroporto, dois homens aguardavam a norte-americana, entre eles, um policial militar lotado no Piauí. Os três foram presos e levados com o veículo e a carga à Superintendência da Polícia Federal no Pará.