Turismo internacional injeta R$ 34 bilhões na economia do Brasil em 2023

Montante é 1,5% maior que o valor arrecadado em 2014, durante a Copa do Mundo, quando visitantes estrangeiros deixaram US$ 6,8 bilhões no país

Cor Gaasbeek/Pixabay Aumento da oferta de voos entre Brasil e outros países ajudou a aumentar a arrecadação com turismo internacional



Dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 5, mostram que durante 2023 o Brasil arrecadou cerca de US$ 6,9 bilhões (R$ 34,5 bilhões) com o turismo internacional. O montante é 1,5% maior do que a arrecadação do ano de 2014, ano no qual o Brasil foi sede da Copa do Mundo de futebol masculino, que totalizou US$ 6,8 bilhões. De acordo com o Palácio do Planalto, a meta no Plano Nacional de Turismo era ter o acréscimo de apenas 8,58% no ano de 2023, contudo, o resultado surpreendeu e registrou o crescimento de 41%, frente ao resultado de 2022, no qual o turismo internacional injetou no Brasil US$ 4,9 bilhões. Agora, a nova meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo, busca arrecadar o montante de US$ 8,1 bilhões com turismo internacional até 2027.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que o objetivo é fazer com que “o turismo gere emprego, renda e melhore a vida dos brasileiros”. O Planalto diz também que o número elevado de turistas no Brasil se deu a uma série de ações da Embratur, mas especialmente pelo aumento da oferta de voos, que ficou em torno de 64,8 mil. O número é mais de 40% maior que o de 2022, quando as companhias aéreas ofertaram cerca de 46,2 mil voos. Em relação ao número de assuntos, o ano passado apresentou uma oferta 32,47% maior que 2022.