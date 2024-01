Governo deve criar Desenrola para empresas ainda no primeiro trimestre deste ano, diz Márcio França

Ministro do Empreendedorismo destacou que programa pode beneficiar cerca de 7 milhões de MEIs endividados; ideia tem o apoio de Fernando Haddad

Henrique Miguel/Ascom MEMP Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte



O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, comandado por Márcio França, solicitou ao Ministério da Fazenda que aumente o limite de faturamento para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e para as empresas enquadradas no Simples Nacional. Além disso, França ressaltou a importância de implementar o programa Desenrola da Pessoa Jurídica ainda no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o ministro, existem cerca de 7 milhões de MEIs endividados que poderiam se beneficiar com descontos voltados para pessoa jurídica, especialmente aqueles que tiveram acesso ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

França destacou que a inadimplência no Pronampe entre os MEIs chega a 44%. Durante uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da recém-criada pasta do Empreendedorismo encontrou apoio para a ideia do Desenrola voltado para PJs. A proposta também visa tornar o MEI uma opção mais acessível, permitindo que o pagamento da Previdência seja proporcional ao faturamento da microempresa. Além disso, o ministro defendeu a prorrogação do prazo para que as empresas excluídas do Simples possam solicitar o reenquadramento no regime de tributação.