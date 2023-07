Nos 15 anos da Lei Seca, Detran-SP registra recorde no número de fiscalizações

Com 25.850 mil veículos abordados, índice cresceu 28% em relação ao mês de maio, de acordo com dados obtidos pelo site da Jovem Pan

André Borges/Agência Brasília Embriaguez é um dos principais fatores que levam a acidentes graves nas rodovias



Um levantamento do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) mostra que junho, mês em que a Lei Seca completou 15 anos, foi o período com mais veículos fiscalizados na Operação Direção Segura Integrada (ODSI) desde o começo da série histórica, iniciada em 2013. O Detran-SP já havia registrado recorde de fiscalizações no mês anterior, em que se comemora o Maio Amarelo, mês voltado para a conscientização e redução de acidentes e óbitos de trânsito, com 20.182 condutores abordados. Em junho, foram 25.850 abordagens de motoristas em diferentes municípios de todas as regiões do Estado, um aumento de 28% em relação ao mês anterior. Ao comparar o primeiro semestre de 2023 com o mesmo período de 2022, o índice de fiscalizações cresceu 80,6%. Entre janeiro e junho deste ano, 100.959 motoristas foram fiscalizados, contra 55.901 nos seis meses iniciais do ano passado.

Em vigor desde 19 de junho de 2008, a Lei Seca proíbe a condução de veículos automotores por pessoa com concentração de seis miligramas de álcool por litro de sangue. A legislação foi a primeira a alterar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Desde o Carnaval de 2013, o Detran-SP, por meio da ODSI, contribui para o cumprimento da lei, coibindo casos de embriaguez ao volante. Nesses 10 anos foram mais de meio milhão de veículos (590.326) fiscalizados, em 2.186 operações pelo programa.