Concorrente do Twitter, Threads ultrapassa marca de 30 milhões de usuários

Menos de 24 horas após seu lançamento, nova rede social da Meta já consegue números expressivos; Elon Musk não repercutiu o assunto ainda

Divulgação

Poucas horas após o lançamento do aplicativo Threads, a nova rede social da Meta já tem mais de 30 milhões de usuários cadastrados. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 6, pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg. O aplicativo entrou em operação na noite da última quarta-feira, 5, em 100 países e, até o momento, funciona sem anúncios publicitários. “Uau, 30 milhões de contas”, escreveu Zuckerberg em seu perfil. “Diria que estamos diante de algo excepcional, mas temos ainda muito trabalho pela frente para construir o aplicativo”, continuou. “Threads é onde as comunidades se juntam para discutir tudo, desde os temas que nos preocupam hoje aos que serão tendência amanhã”, diz a descrição do aplicativo nas lojas digitais. A rede social da Meta é a maior ameaça ao Twitter, de propriedade de Elon Musk e que enfrenta diversos problemas. Mais cedo, Zuckerberg desafiou Musk. “Vai levar algum tempo, mas acredito que deveria haver uma plataforma de conversas públicas com mais de 1 bilhão de pessoas. O Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não conseguiu. Espero que nós consigamos”, afirmou o fundador do Facebook. Ativo no Twitter, Elon Musk ainda não repercutiu o lançamento da Threads.

*Com informações da AFP