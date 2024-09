Nova Carteira de identidade nacional já disponível para 13 milhões de brasileiros

Documento inova ao utilizar o CPF como um registro único, que é aceito em todo o território nacional

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já foi disponibilizada para aproximadamente 13 milhões de cidadãos brasileiros, conforme informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Este documento inova ao utilizar o CPF como um registro único, que é aceito em todo o território nacional, com o objetivo de minimizar fraudes e aprimorar os cadastros administrativos. Atualmente, a CIN está sendo emitida em 25 estados, além do Distrito Federal. Roraima é o único estado que ainda não começou a expedir o novo documento. Minas Gerais se destaca como o estado com o maior número de emissões, seguido por Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

A transição da carteira de identidade antiga para a nova será feita de forma gradual e sem custos até o ano de 2032. A primeira emissão e a renovação da CIN são gratuitas, enquanto a solicitação da segunda via terá um valor que será definido por cada estado. Entre as características da nova carteira, destaca-se a presença de um QR Code que permite a validação eletrônica, além de conter informações pessoais do portador, impressão digital e a opção de doação de órgãos. A CIN também é válida como documento de viagem para países do Mercosul, uma vez que inclui um código de padrão internacional.

