Moedas de R$ 1 com erros de cunhagem podem valer até R$ 1.200

Carlito/Pixabay



Erros de cunhagem em moedas podem resultar em valores significativamente superiores ao que está impresso nelas. Um caso notável é o de uma moeda de R$ 1 de 1998, que pode alcançar até R$ 1.200 devido a um erro específico, onde a imagem do reverso aparece invertida em 180 graus. Esse tipo de falha também foi identificado em moedas de R$ 1 fabricadas entre 2002 e 2008, apresentando diferentes valores de mercado. As moedas de R$ 1 de 1998, por exemplo, são as mais valiosas, podendo ser comercializadas por até R$ 1.200. Já as de 2005 podem valer R$ 450, enquanto as de 2002 têm um valor estimado em R$ 180. As moedas de 2003, 2004, 2006 e 2007 podem ser vendidas por R$ 120, e as de 2008, por R$ 100. Contudo, não há informações precisas sobre a quantidade total de moedas que foram cunhadas incorretamente.

Em 1998, a produção totalizou 18 milhões de moedas de R$ 1. A composição dessas moedas inclui um núcleo de curponíquel e um anel de alpaca, com um peso total de 7,84 gramas. Os erros de cunhagem podem ser atribuídos a diversos fatores que ocorrem durante o processo automatizado de fabricação, como deslocamento de cunhos e vazamentos de material. A valorização de moedas com erros é influenciada pela clareza do erro e pela conservação do item. Assim, quanto mais evidente for a falha e melhor o estado de conservação, maior será o seu valor no mercado.

Para aqueles que encontrarem moedas com erros, é aconselhável buscar a avaliação de um especialista, que pode confirmar a raridade e o potencial de venda acima do valor nominal. O interesse por moedas com erros de cunhagem tem aumentado, especialmente nas plataformas de redes sociais, onde colecionadores e entusiastas compartilham informações e experiências. Essa tendência tem contribuído para a valorização e a busca por moedas raras, tornando-se um tema popular entre os aficionados por numismática.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA