Nova carteira de identidade vai aposentar o RG? Saiba tudo sobre o documento

Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, a nova CIN (Carteira de Identificação Nacional), passa a valer a partir de 2032, e inibe a validade da “antiga”, que tem a impressão do polegar. Os estados brasileiros tinham até janeiro para emitirem o novo modelo, entretanto, Bahia, Roraima e Amapá estão atrasados e só começarão a produzir os novos modelos em junho, conforme previsão do MGI. A antiga carteira de identidade perderá a validade em 28 de fevereiro de 2032. Com a nova mudança, com base no disposto na Lei nº 14.534/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que coloca o CPF como único número e suficiente para a identificação de cada cidadão no banco de dados de serviços públicos. Anteriormente, a pessoa podia ter até 27 RGs, um em cada estado brasileiro, o que possibilitava maior número de golpes e fraudes. Com o novo modelo isso acabará, pois será somente um número para cada cidadão; o número do CPF. Para emitir a nova carteira CIN basta procurar a Secretaria de Segurança Pública do estado onde deseja ser atendido e levar a certidão de nascimento ou de casamento físico, ou digital. A primeira via do CIN é gratuita e poderá ser feita de forma digital e física. Caso o portador do documento perca e deseja realizar a segunda via, será cobrado um valor no qual cada estado decidirá. Outra novidade no modelo é que agora terá um QR Code cuja finalidade é verificar a autenticidade do documento, saber se foi furtado ou extraviado. Tudo isso com qualquer smartphone. Além disso, conta ainda com um código de padrão internacional MRZ, o mesmo usado em passaportes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp