Nova onda de calor chega ao Sudeste do Brasil nesta sexta-feira

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - CLIMA/SP/CALOR - GERAL - Pedestres enfrentam forte calor na Avenida Faria Lima, na zona oeste da cidade de São Paulo, na tarde desta terça- feira, 25 de fevereiro de 2025. 25/02/2025



Uma nova onda de calor chegará à região Sudeste do Brasil na sexta-feira (28), trazendo temperaturas elevadas que devem persistir até o dia 5 de março. Na capital paulista, a temperatura máxima registrada ontem foi de 33,5°C, e a expectativa é de que o calor aumente ainda mais nos próximos dias. Esta onda de calor não se limita apenas à cidade de São Paulo, mas também se estende por todo o Estado, além de atingir áreas do Triângulo Mineiro, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e a região Sul do país. No Rio de Janeiro, a previsão é de tempo firme e calor intenso, com temperaturas que podem chegar a 36°C.

O mapa de risco meteorológico atual indica um aumento de instabilidade na região Sul do país, devido à aproximação de uma nova frente fria. Embora essa frente não traga um alívio imediato em termos de temperatura, ela contribui para aumentar a umidade no extremo sul do Rio Grande do Sul e no norte de Mato Grosso do Sul, com alertas de chuvas mais intensas. No Sudeste, as chuvas são irregulares, com pancadas esparsas previstas para São Paulo e o sul de Minas Gerais, enquanto o Rio de Janeiro deve permanecer sem previsão de chuva.

As temperaturas elevadas têm sido uma constante neste verão, com várias capitais brasileiras frequentemente registrando máximas próximas ou superiores a 30°C. Em Porto Alegre, por exemplo, a previsão é de que os termômetros cheguem a 37°C, enquanto Maceió deve alcançar 31°C, sem a ocorrência de chuvas. Este cenário de calor intenso tem levado as autoridades a recomendarem que a população se mantenha hidratada e tome precauções para evitar problemas de saúde relacionados ao calor.

Diante deste quadro, é importante que a população esteja atenta às condições climáticas e siga as orientações para enfrentar o calor. Além de se manter hidratado, é aconselhável evitar a exposição ao sol nos horários de pico e buscar locais frescos e arejados sempre que possível. A onda de calor que parece não dar trégua é um lembrete dos desafios climáticos que enfrentamos e da necessidade de nos adaptarmos a essas condições extremas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA