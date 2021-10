Nova tempestade de poeira atinge cidades do interior de São Paulo

Fenômeno é causado pelo tempo seco e falta de chuvas; tempestade causou queda de energia e transtornos em Ribeirão Preto

Reprodução/Twitter Tempestade de poeira volta a atingir interior de SP



Uma nova tempestade de poeira atingiu Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e outras cidades da região nesta quinta-feira, 14. Serrana, Pintangueiras, Sertãozinho, Jardinópolis e São Joaquim da Barra também registraram o fenômeno. Em Ribeirão Preto, a poeira foi seguida por uma chuva forte que causou queda de energia, árvores e transtorno em alguns bairros da cidade. Em setembro, a tempestade atingiu Franca, também no interior de São Paulo, além de Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos, Jales e algumas cidades de Minas Gerais. O fenômeno é causado pelas chamadas “frentes de rajada de vento”. Segundo o meteorologista Franco Nadal Villela, do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), explicou à Jovem Pan, isso ocorre por causa do tempo seco e a falta de chuvas. Segundo ele, o vento desce frio e entra por baixo do ar quente, gerando uma turbulência, um contraste térmico que levanta toda a poeira que estava no chão.

Tempestade de areia em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vídeo: @nathycarvalho24 pic.twitter.com/sRFvrFU3WZ — Jeff Nascimento (@jnascim) October 14, 2021