Operação conjunta entre cinco Estados resulta na prisão de mais de 1.500 pessoas e 11,1 toneladas apreendidas

A Operação SULMaSSP resultou na prisão de 1.563 presos e na apreensão 11,1 toneladas de drogas. Entre os presos, 423 eram procurados pela Justiça. Além disso, a ação resultou na apreensão de 185 armas e 145 veículos recuperados. A operação contou com as polícias de São Paulo Mato Grosso do Sul . Mais de 17 mil policiais participaram da ação, deflagrada entre os dias 20 e 23 de julho. As informações foram divulgadas em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 24, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Em São Paulo, foram 1.186 presos (sendo 880 procurados da Justiça), 7.911 kg de entorpecentes apreendidos, 167 adolescentes apreendidos e 609 veículos recuperados. O foco das ações foram as faixas de fronteiras do Estado, além da Baixada Santista. “Houve muita troca de informação de inteligência entre as polícias e por isso esses resultados expressivos. Esse esforço coletivo faz com que a gente faça uma análise. Medidas legislativas estão sendo propostas e elaboradas com esses Estados. Um excelente resultado. Não vamos poupar energia para combater o crime”, disse o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite , a Baixada Santista se tornou um dos pontos focais devido ao Porto de Santos e destacou a troca de informações entre os serviços de inteligências das polícias. “As próximas serão ainda mais intensas. Dependendo da nossa parte, além das operações nas fronteiras, o compartilhamento de informações dos serviços de inteligência são fundamentais para que tenhamos sucesso nessas operações”.