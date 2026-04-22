Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer nesta quarta; veja o que muda

  • Por Jovem Pan*
  • 22/04/2026 11h42 - Atualizado em 22/04/2026 11h43
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As novas regras para financiamento de imóveis por meio do programa Minha Casa, Minha Vida começam a valer a partir desta quarta-feira (22).

Com as mudanças, os limites de renda passam a ser:

– R$ 3,2 mil na faixa 1;
– R$ 5 mil na faixa 2;
– R$ 9,6 mil na faixa 3;
– R$ 13 mil na faixa 4.

O valor máximo dos imóveis também foi atualizado – para a faixa 3, passa a ser R$ 400 mil e, para a faixa 4, R$ 600 mil.

As mudanças foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ampliação contará com recursos do Fundo Social, com cerca de R$ 31 bilhões destinados ao programa.

Segundo o governo, as mudanças devem ampliar o acesso ao programa, totalizando 87,5 mil famílias com juros menores; 31,3 mil novas famílias na faixa 3; e 8,2 mil famílias incluídas na faixa 4.

A equipe técnica estima impacto de R$ 500 milhões em subsídios e de R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.

*Agência Brasil

 

 

