Novo apagão é registrado no Ceará, quatro dias após blecaute nacional

Queda de energia aconteceu na manhã deste sábado, 19, e afetou moradores de Fortaleza e cidades da região metropolitana

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Queda de energia da última terça-feira, 15, teve início em uma subsidiária da Eletrobras no Ceará



Um novo apagão atingiu moradores de Fortaleza e cidades da região metropolitana da capital cearense na manhã deste sábado, 19. Os primeiros relatos da nova queda de energia elétrica nas redes sociais foram feitos próximo das 4h, se multiplicando nas horas seguintes. “Apagão em Fortaleza. Segunda vez essa semana né?”, escreveu um usuário no Twitter, relembrando o apagão do início da semana, que atingiu todo o país. “Dando um apagão agora e eu não consigo saber se é no bairro, em Fortaleza, no Ceará ou no Brasil todo”, disse outro internauta, ainda na madrugada, relatando também espera de mais de uma hora para a volta da energia. “Se esses apagões se tornarem recorrentes a qualidade de vida do cearense/fortalezense que já não é lá das melhores só vai piorar! Meu deus que agonia falta de energia em menos de duas vezes na semana”, comentou uma terceira. Em nota encaminhada ao site da Jovem Pan, a Enel, que é a distribuidora de energia no Ceará, afirma que a queda aconteceu devido a um “desarme” na linha da empresa transmissora, a Companhia Hidro Elétrica de São Francisco (Chesf), responsável pela transmissão e comercialização da energia elétrica no Estado. “A companhia identificou um desligamento também em sua linha de transmissão de 69 KV, o que causou a interrupção no fornecimento de energia para alguns clientes nas regiões Metropolitana e Fortaleza nesta madrugada”, diz o comunicado. A Enel afirma que o desligamento da rede distribuidora faz parte de um “processo normal de proteção do sistema elétrico” que ocorre após oscilação na redes. A companhia informa ainda que a energia foi restabelecida a todos os clientes até 5h57 e que trabalha com a Chesf para “apurar a dinâmica dos eventos”. Como o site da Jovem Pan mostrou, a queda de energia da última terça-feira, 15, teve início com falhas na linha de transmissão da Chesf, subsidiária da Eletrobras.