ONS não descarta que ‘atuação incorreta’ tenha causado apagão que afetou todo o Brasil

Relatório avalia que interrupção da linha de transmissão Quixadá-Fortaleza II não seria suficiente para ocasionar queda de energia elétrica da maneira como foi observada

Luis ROBAYO / AFP A separação elétrica no sistema interligado afetou o Distrito Federal e todos os Estados do país, exceto Roraima



Três dias após o apagão que afetou todo o Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgou o relatório técnico analisando as possíveis razões para a queda de energia elétrica. O documento aponta que o incidente começou na linha de transmissão 500 kV Quixadá-Fortaleza II, administrada pela Eletrobras Chesf. A organização analisou que “o evento dessa natureza, de forma isolada, não seria suficiente para ocasionar a interrupção de energia elétrica observada na ocorrência em questão”. Por conta disso, o ONS não descarta a hipótese de atuação incorreta no sistema de proteção da linha ter provocado o desligamento. O relatório divulgado nesta sexta-feira, 18, também avaliou que “desligamento refletiu desproporcionalmente em equipamentos adjacentes e ocasionou oscilações elétricas (tensão e frequência) no sistema das regiões Norte e Nordeste, e que, transcorridos 600 milisegundos, houve a atuação de Proteções de Perda de Sincronismo (PPS), responsáveis pela abertura controlada de linhas que compõem as interligações Norte – Nordeste, Nordeste – Sudeste e Norte – Sul, separando o SIN em três áreas elétricas”. A equipe técnica do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irão se reunir na próxima sexta-feira, 25, para consolidar as informações sobre ocorrido e construir o documento final. O relatório deve ser concluído em até 45 dias úteis.