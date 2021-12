Novo cangaço: PF prende mais 15 suspeitos de envolvimento no assalto em Araçatuba

Agentes cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 16, mais 15 pessoas acusadas de participar do mega-assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo, em agosto. A operação, que contou com mais de 90 agentes, cumpriu 16 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná, nos municípios de Araçatuba, São Paulo, Osasco, Santo André, Guarulhos, Monte Mor e Foz do Iguaçu. O assalto ocorreu no dia 30 de agosto, quando uma quadrilha fortemente armada invadiu agências bancárias, fez moradores de “escudo-humano” e espalhou explosivos pela cidade. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Ao todo, 32 já foram presos suspeitos de envolvimento direto ou indireto na ação. Essa modalidade de assalto foi batizada de “novo cangaço” em referência aos crimes que ocorriam nas cidades do sertão nordestino em 1990.

Segundo a PF, um dos métodos utilizados na investigação é a coleta de material genético. Por meio de perícia em parte do material coletado no local do crime, foi possível identificar o perfil genético de um dos autores, que já era apontado como líder de organização criminosa. Ele teve sua prisão decretada pela 1ª Vara Federal de Araçatuba. “O mandado de prisão em questão foi cumprido no dia 09/12, no estabelecimento prisional em que o suspeito já se encontrava, uma vez que, após a prática do roubo, foi preso pela prática de outro crime”, diz a PF, em nota.