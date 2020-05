Ao apresentar novo protocolo da cloroquina, ministério diz que ‘não está se afastando da Ciência’

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A sec. de gestão do Trabalho e Educação na Saúde Mayra Pinheiro durante coletiva de imprensa com a equipe técnica do Ministério da Saúde sobre medidas de enfrentamento ao coronavírus, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (20).



O Ministério da Saúde concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20) para detalhar as novas orientações sobre o tratamento de pacientes com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Agora, com um novo protocolo de tratamento para pacientes leves com uso da cloroquina, a pasta afirmou nesta quarta-feira (20) que “não está se afastando da Ciência”. As orientações, anunciadas após a demissão de Teich, foram detalhadas por técnicos da pasta.

“Não estamos nos afastando da Ciência, estamos nos aproximando da necessidade de garantir a vida em tempos de guerra”, disse Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).

As novas orientações desenvolvidas pela pasta não haviam sido divulgadas desde a demissão de Teich, que deixou o cargo por discordar da insistência do presidente Jair Bolsonaro para ampliação do uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. A coletiva de imprensa não contou com a presença do ministro da Saúde interino, general Eduardo Pazuello.

O novo protocolo, no entanto, leva em consideração que “até o momento, não existem evidências robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para Covid-19”, e outro trecho do documento fala ainda na “necessidade de uniformização de informações para profissionais da Saúde no âmbito do SUS”.

Portanto, o Ministério da Saúde estabeleceu orientação de tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina conforme a classificação de sinais e sintomas, em três fases: 1ª fase, do 1º ao 5º dia de sintomas; 2ª fase, do 6º ao 14º de sintomas e 3ª fase, a partir do 14º.

Segundo a pasta, diante do agravamento da situação da Covid-19 no país, que nesta terça registrou pela primeira vez mais de mil mortes em 24 horas, não se pode “retardar o início do tratamento em doentes e suspeitos, que deverão procurar as unidades de Saúde e, a partir daí, os profissionais vão definir em qual fase ele se encontra e adotar a conduta, colhendo a sorologia”, explicou Mayra.

“Não queremos que brasileiros morram aguardando resultado da sorologia. E quando essas pessoas voltam pra casa, complicam e chegam no hospital em uma nova fase da doença e morrem por insuficiência pulmonar”, disse a secretaria.

Diversos especialistas e a Organização Mundial da Saúde afirmam que o uso da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento da Covid-19 não tem eficácia comprovada e pode complicar o quadro do paciente devido aos efeitos colaterais da droga, que é amplamente usada no Brasil para tratamento de malária, lúpus e artrite reumatoide.

“Pelo lado prático, todos sabemos que os estudos científicos demandam tempo e o vírus é novo e pouco conhecido pela comunidade científica. Se esperamos, já vai ter acabado a epidemia e milhares de pessoas morrerão”, disse o secretario-executivo substituto Élcio Franco.

Segundo Mayra, a pasta tem monitorado estudos científicos no Brasil e no mundo que buscam alternativas para tratamento da Covid-19, mas que o novo protocolo garante “equidade” no tratamento.

“Não estamos não considerando a não necessidade de evidências científicas robustas. Não podemos esperar todos os estudos e não podemos deixar que o Brasil seja dividido entre pessoas com poder aquisitivo que podem ter acesso ao medicamento e outras que não terão acesso ao medicamento na rede pública”, disse. A cloroquina e a hidroxicloroquina são vendidas apenas com prescrição médica.