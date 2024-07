Novo superintendente toma posse na Polícia Federal e promete combate ‘incansável’ às fake news

Rodrigo Luis Sanfurgo já foi chefe da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros de São Paulo e teve atuação destacada na Operação Lava Jato

Divulgação/Polícia Federal Rodrigo Luis Sanfurgo (à dir.) é o novo superintendente da PF



Rodrigo Luis Sanfurgo tomou posse como superintendente da Polícia Federal em São Paulo, após ser nomeado na semana passada. A cerimônia contou com a presença do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Durante o evento, Sanfurgo destacou seu compromisso em combater “incansavelmente” as fake news, especialmente durante o período eleitoral. O superintendente possui uma trajetória notável na Polícia Federal: já foi chefe da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros de São Paulo; em 2016, teve atuação destacada na Operação Lava Jato, que incluiu o ex-presidente Lula entre os investigados.