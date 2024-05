Novo vídeo mostra dono do Porsche momentos antes de acidente fatal em São Paulo

Um vídeo obtido pela Jovem Pan revela imagens do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho momentos antes de um acidente de trânsito fatal ocorrido em 31 de março, na zona leste de São Paulo. Nas imagens, Fernando está dentro do seu Porsche, saindo de uma casa de pôquer, dizendo com dificuldade “vamos jogar sinuca” para sua namorada e um casal de amigos. O acidente resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana e em ferimentos graves em seu amigo Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no carro de luxo. A perícia indicou que o Porsche estava a mais de 110 km/h na Avenida Salim Fara Maluf, onde o limite é de 50 km/h. O empresário está detido preventivamente pela Justiça, acusado de homicídio por dolo eventual e lesão corporal gravíssima.

Imagens de câmeras de segurança também captaram o momento da colisão, que ocorreu 13 minutos após o vídeo filmado pelos amigos. Fernando negou ter consumido bebidas alcoólicas, apesar de testemunhas relatarem o contrário. O vídeo foi incluído no processo que investiga o acidente. O grupo de amigos havia saído de um clube de pôquer no Tatuapé. Há relatos de que consumiram bebidas alcoólicas antes do acidente, mas o empresário nega. Imagens das câmeras corporais dos policiais militares que atenderam à ocorrência indicam que os agentes não realizaram o teste do bafômetro em Fernando, o que levou à abertura de um processo disciplinar contra eles.

Fernando Sastre Filho está preso desde maio de 2024, quando se entregou às autoridades após ficar foragido por três dias. A defesa de Juliana e Marcus confirmou a veracidade do vídeo ao G1 e reiterou o compromisso de colaborar com as investigações. A família de Ornaldo ainda não se pronunciou sobre o novo vídeo. O espaço da Jovem Pan está aberto caso a defesa de Fernando queria se manifestar.

Veja o vídeo