Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil cai para 8, diz Saúde

Nenhum caso foi confirmado em território brasileiro. No mundo, já são 31,4 mil infectados confirmados e 638 mortes, a grande maioria na China

EFE Ministério da Saúde afirma que monitora oito casos suspeitos de coronavírus no país



O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu para oito, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (7). Nenhum caso foi confirmado.

Em relação ao boletim do dia anterior, mais um caso foi descartado. Com isso, seguem em investigação três casos em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul, um em Minas Gerais, um em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro. Desde o início do monitoramento, 26 registros suspeitos da doença foram descartados, de acordo com o ministério.

No mundo, já são 31,4 mil infectados e 638 mortes confirmadas, a grande maioria na China. Do total de casos, 270 foram registrados fora do país asiático, segundo boletim desta sexta da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para diminuir o risco de entrada do vírus em território nacional, o governo brasileiro deixará em quarentena os 31 brasileiros que serão repatriados de Wuhan, cidade chinesa epicentro do surto.

Os repatriados ficarão isolados por 18 dias na Base Aérea de Anápolis, em Goiás. Eles estão sendo trazidos ao país por dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). A previsão é que cheguem ao Brasil na madrugada deste domingo (9).

*Com informações do Estadão Conteúdo