Número de casos cresce 193% em uma semana no Brasil, segundo OMS

Com o apagão de dados do Ministério da Saúde e a baixa testagem, Brasil passa por uma subnotificação de casos de Covid-19



O número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil cresceu 193,16% em uma semana, segundo levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS). O total de infecções passou de 162.791 para 476.981 no período de 3 a 10 de janeiro. Com a rápida disseminação da variante Ômicron, o país tem visto aumentar a quantidade de casos diários da doença. De acordo com a OMS, foram 24.934 novos infectados nas últimas 24 horas. Com o apagão de dados do Ministério da Saúde e a baixa testagem, é possível que o número de casos seja ainda maior que o divulgado pela OMS. Em número absoluto de casos em sete, dias os Estados Unidos lideram com 4,7 milhões, seguido da França, com 2 milhões. A Índia fica em terceiro, com 1,7 milhão de infectados. Em quarto e quinto lugar, Itália, com 1,2 milhão, e Argentina, com 886 mil. O Brasil aparece na décima posição.