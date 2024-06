Número de casos de dengue cai em maio, mas mortes aumentam no Brasil

Ministério da Saúde justifica o aumento das mortes devido à demora na confirmação dos óbitos, que pode levar até 60 dias para ser investigada

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo lidera o ranking de óbitos registrados em 2024, com 956 mortes, seguido por Minas Gerais (586), Paraná (420), Distrito Federal (391) e Goiás (246)



O número de casos prováveis de dengue no Brasil apresentou uma diminuição no mês de maio, sendo a primeira queda registrada no ano. No entanto, foi observado aumento no número de mortes pela doença. De acordo com o último boletim divulgado, até 1º de junho, foram contabilizados 5.631.181 casos prováveis de dengue e 3.417 mortes confirmadas desde o início de 2024. No decorrer do mês de maio, foram registrados 1,454 milhão de casos, o que representa uma redução de 98 mil casos em relação ao mês de abril. Por outro lado, o número de mortes aumentou, com 262 óbitos a mais do que no mês anterior, que contabilizou 1.082 registros. Apesar do aumento no número de mortes, os boletins do Ministério da Saúde apontam que os estados brasileiros já apresentam uma tendência de queda nos casos da doença. A pasta justifica o aumento das mortes devido à demora na confirmação dos óbitos, que pode levar até 60 dias para ser investigada.

São Paulo lidera o ranking de óbitos registrados em 2024, com 956 mortes, seguido por Minas Gerais (586), Paraná (420), Distrito Federal (391) e Goiás (246). Juntos, esses estados acumulam 76% do total de mortes pela doença. Já o Distrito Federal é a unidade da federação com a maior taxa de incidência de casos prováveis, com 9.300,0 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Goiás vêm em seguida, somando 53% do número absoluto de casos.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA