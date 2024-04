Número de jovens que emitiram o 1º título em 2024 é três vezes maior que em 2020

Apesar de jovens de 15 anos poderem tirar o título de eleitor, somente quem possui 16 anos completos pode votar

Entre os dias 18 a 22 de março deste ano, foi lançado a Semana do Jovem Eleitor, campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 83.622 jovens entre 15 e 17 anos emitiram o título eleitoral para as eleições municipais de 2024. Este é um número mais que três vezes maior que em 2020, quando o número chegou a pouco mais de 20 mil alistamentos. Mais de 417 mil jovens emitiram o primeiro título de eleitor até fevereiro, conforme o tribunal, já em fevereiro e março deste ano, os números chegaram a 116.430 alistamentos. No ano de 2020, no mesmo período, os jovens emitiram cerca de 46.144 títulos. O voto é opcional para menores de 18 anos e, mesmo que jovens de 15 anos possam emitir o título, só podem votar quem completou 16 anos. Conforme a Justiça Eleitoral, há 1.383.988 jovens entre 16 e 17 anos aptos para votar hoje. As eleições ocorrem no dia 6 de outubro e, caso haja segundo turno, será no dia 27. Na última eleição municipal, o número de eleitores votantes nesta faixa de idade era de 1.030.563. A Semana do Jovem Eleitor contou com a participação de artistas, influencers e atletas que incentivaram os jovens a emitirem o primeiro título, bem como campanhas realizadas pela Corte que incentivaram o primeiro voto.

*Com informações do Estadão Conteúdo