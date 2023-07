Número de mortos em explosão de cooperativa agrícola no Paraná sobe para 8

Segundo autoridades, uma pessoa ainda está sendo procurada pelas equipes de busca; causas do acidente ainda não foram divulgadas

Reproduçã/Instgram/@tocirculando.com_ Explosão aconteceu na última quarta-feira, 27, na cidade de Palotina, no Paraná



O número de mortos após explosão em uma cooperativa agrícola na cidade de Palotina, no oeste do Paraná, subiu para 8. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Agência Estadual de Notícias (AEN) do Paraná. Além dos oito mortos, uma pessoa está desaparecida. A oitava vítima foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 27, e havia sido transferida para hospital em Cascavel após ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Para as buscas e socorro às vítimas, o Corpo de Bombeiros do Estado disponibilizou 35 militares, 11 viaturas e também a equipe do canil do 4⁰ Grupamento de Bombeiros, que utiliza cães de busca e resgate na operação. O governador em exercício, Darci Piana, o comandante dos Bombeiros, coronel Manoel Vasco, e o secretário de Segurança do Estado, Hudson Leôncio Teixeira, irão até o local nesta quinta para acompanhar a operação e prestar solidariedade aos moradores da cidade. A Secretaria de Saúde permanece em alerta para apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares do Estado.