Nunes Marques toma posse como presidente do TSE em cerimônia com Lula e Flávio Bolsonaro

O ministro assume o comando da Corte em meio a desafios na condução das eleições gerais de 2026

Alejandro Zambrana/Secom/TSE Nunes Marques é empossado presidente do TSE



O ministro Kassio Nunes Marques foi empossado nesta terça-feira (12) como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sob o comando do magistrado, a Corte conduzirá as eleições gerais de 2026 em meio a desafios, como o enfrentamento à desinformação, a preservação da confiança pública no sistema eleitoral e regulação do uso de inteligência artificial nas campanhas.

Além de Nunes Marques, o ministro André Mendonça foi empossado como vice-presidente do TSE. Também integram a nova composição do tribunal: Dias Toffoli (vaga do STF); Antonio Carlos Ferreira (corregedor-geral da Justiça Eleitoral); Ricardo Villas Bôas Cueva (vaga do STJ); Floriano de Azevedo Marques (jurista); e, Estrela Aranha (jurista).

Assista ao vivo