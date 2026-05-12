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Nunes Marques toma posse como presidente do TSE em cerimônia com Lula e Flávio Bolsonaro

O ministro assume o comando da Corte em meio a desafios na condução das eleições gerais de 2026

  • Por Júlia Mano
  • 12/05/2026 20h31
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Alejandro Zambrana/Secom/TSE Ministro Kassio Nunes Marques Nunes Marques é empossado presidente do TSE

O ministro Kassio Nunes Marques foi empossado nesta terça-feira (12) como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sob o comando do magistrado, a Corte conduzirá as eleições gerais de 2026 em meio a desafios, como o enfrentamento à desinformação, a preservação da confiança pública no sistema eleitoral e regulação do uso de inteligência artificial nas campanhas.

Além de Nunes Marques, o ministro André Mendonça foi empossado como vice-presidente do TSE. Também integram a nova composição do tribunal: Dias Toffoli (vaga do STF); Antonio Carlos Ferreira (corregedor-geral da Justiça Eleitoral); Ricardo Villas Bôas Cueva (vaga do STJ); Floriano de Azevedo Marques (jurista); e, Estrela Aranha (jurista).

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