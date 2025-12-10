Nunes sanciona transporte por moto em SP com veto no centro expandido

Lei exige placa vermelha custeada pelos aplicativos e proíbe viagens nas Marginais; empresas apontam inviabilidade do serviço

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sanciona a regulamentação do transporte de passageiros por motocicletas na capital paulista



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou nesta quarta-feira (10) a regulamentação do transporte de passageiros por motocicletas na capital paulista. O projeto foi aprovado pela Câmara na noite de segunda-feira (8), com alterações em relação ao projeto inicial. O texto validado pelos vereadores determina a realização de curso pelos condutores e o uso de placa vermelha nos veículos. Também estabelece que passageiro e motociclista usem colete refletivo.

As empresas ficam obrigadas a arcar com os custos dessas medidas O projeto ainda proíbe o serviço no centro expandido e nas marginais, veta seu uso por menores de 18 anos e o restringe em dias de tempestades intensas.

A lei manteve a multa de R$ 4 mil a R$ 1,5 milhão para as empresas que desobedecerem as regras da regulamentação.

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa as empresas de aplicativo de moto, disse que esse projeto votado na Câmara Municipal “inviabiliza a operação do serviço de mototáxi na cidade”.

