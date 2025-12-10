Jovem Pan > Notícias > Brasil > Nunes sanciona transporte por moto em SP com veto no centro expandido

Nunes sanciona transporte por moto em SP com veto no centro expandido

Lei exige placa vermelha custeada pelos aplicativos e proíbe viagens nas Marginais; empresas apontam inviabilidade do serviço

  Por Jovem Pan
  10/12/2025 10h11
ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Uber e 99 anunciam que vão iniciar o serviço de motoapps na cidade de São Paulo em 11 de dezembro, mesmo que a Prefeitura não regulamente o modal Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sanciona a regulamentação do transporte de passageiros por motocicletas na capital paulista

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou nesta quarta-feira (10) a regulamentação do transporte de passageiros por motocicletas na capital paulista. O projeto foi aprovado pela Câmara na noite de segunda-feira (8), com alterações em relação ao projeto inicial. O texto validado pelos vereadores determina a realização de curso pelos condutores e o uso de placa vermelha nos veículos. Também estabelece que passageiro e motociclista usem colete refletivo.

As empresas ficam obrigadas a arcar com os custos dessas medidas O projeto ainda proíbe o serviço no centro expandido e nas marginais, veta seu uso por menores de 18 anos e o restringe em dias de tempestades intensas.

A lei manteve a multa de R$ 4 mil a R$ 1,5 milhão para as empresas que desobedecerem as regras da regulamentação.

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa as empresas de aplicativo de moto, disse que esse projeto votado na Câmara Municipal “inviabiliza a operação do serviço de mototáxi na cidade”.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

