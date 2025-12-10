Homem é preso após jogar companheira do 10º andar em São Paulo

Câmeras de segurança registraram agressões contra a vítima momentos antes da queda; suspeito responde por feminicídio

Divulgação / SSP Polícia Civil de São Paulo prende temporariamente Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, investigado por matar sua companheira, Maria Katiane Gomes da Silva, de 25



A Polícia Civil de São Paulo prendeu temporariamente Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, investigado por matar sua companheira, Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos. O crime ocorreu na capital paulista, onde o suspeito teria jogado a vítima do 10º andar do prédio em que residiam. A prisão foi fundamentada em imagens de câmeras de segurança do condomínio, que registraram a sequência de violência. As gravações mostram o casal discutindo inicialmente no estacionamento, momento em que Alex desfere diversos socos contra Maria Katiane.

A agressão continuou dentro do elevador. Nas imagens, é possível ver a vítima tentando afastar o companheiro, que bloqueia a porta. Em um momento de descuido da mulher, o suspeito a puxa violentamente para fora do elevador no 10º andar. Segundo a investigação, Maria Katiane foi arremessada logo em seguida e não resistiu aos ferimentos da queda. Posteriormente, o circuito interno flagrou Alex retornando ao elevador sozinho, ajoelhando-se e levando as mãos à cabeça, demonstrando desespero.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão). A Polícia Civil requisitou exames periciais e segue com diligências para o esclarecimento total dos fatos. Alex Leandro Bispo de Souza responderá por feminicídio consumado. Até a última atualização desta reportagem, a defesa de Alex Leandro Bispo de Souza não tinha se pronunciado. O espaço da Jovem Pan está aberto para a manifestação.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA