O que esperar do inverno deste ano?

Estação, que começa na próxima sexta-feira (20), deve ser mais quente do que a média na maior parte do país

Foto: Anápio Pereira/Divulgação Geada em São José dos Ausentes



O inverno tem início na próxima sexta-feira (20), às 23h42, pelo horário de Brasília, em meio ao feriado prolongado de Corpus Christi. A estação deve apresentar temperaturas médias a mais altas na maior parte do País, especialmente nas regiões entre o Paraná, o Sudeste, e o Centro-Oeste, onde os principais desvios de temperatura são esperados. “Podemos ter eventos de onda de frio mais intensos, que podem avançar até a região central, mas não serão frequentes”, afirma Paulo Lombardi, meteorologista da Tempo OK. Segundo ele, o fim do inverno, principalmente, será marcado por temperaturas acima do normal, por causa da atuação de uma área de alta pressão na costa do Sul e do Sudeste.

No mapa da empresa de meteorologia, é possível observar que a maior parte do País será afetada por temperatura acima ou muito acima da média, incluindo as Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte do Norte. Durante o inverno, são esperados dias mais secos principalmente nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, o que intensifica o alerta para a incidência de queimadas e para cuidados com a saúde.

Espera-se também que muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste possam sentir fortes ondas de frio que eventualmente avançam pelo interior do País. “O sul de Minas Gerais, o Estado de São Paulo e o centro-sul de Mato Grosso do Sul são as áreas mais suscetíveis à geada quando ocorre a passagem das fortes massas de ar frio, de origem polar”, afirma a empresa Climatempo. Neste ano, no Hemisfério Sul, não haverá a influência de fenômenos como El Niño e La Niña. “A temperatura da água do mar na porção central e leste do Oceano Pacífico equatorial, na Costa do Peru, deve manter-se próxima da média. De modo geral, o inverno de 2025 tende a ser mais próximo das condições climáticas médias”, acrescenta a Climatempo.

*Com informações do Estadão Conteúdo