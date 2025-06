Frente fria traz baixas temperaturas para o Sudeste e geada para o Sul

Por causa da onda de frio intenso, Defesa Civil emitiu alerta para todo o estado São Paulo a partir desta quarta-feira (11) até o próximo sábado (14); mínimas podem chegar a 2°C em algumas regiões

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Na Região Metropolitana de São Paulo e em cidades como Bauru e Ribeirão Preto, a previsão é de 9°c



Uma forte massa de ar polar avança sobre o Brasil, derrubando as temperaturas e trazendo um clima de “pré-inverno” para as regiões Sul e Sudeste. O frio intenso, que deve persistir nos próximos dias, levou a Defesa Civil do estado de São Paulo a emitir um alerta de baixas temperaturas, enquanto a Região Sul enfrenta risco de geada e já registrou fortes chuvas de granizo. A Defesa Civil de São Paulo alertou para a queda acentuada das temperaturas em todo o estado. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros podem chegar a marcar apenas 2°C. Em áreas como o Vale do Ribeira, Campinas e Vale do Paraíba, a mínima prevista é de 8°C. Na Região Metropolitana de São Paulo e em cidades como Bauru e Ribeirão Preto, a previsão é de 9°C. As temperaturas máximas também não sobem muito, com a capital paulista devendo registrar máxima de apenas 17°C.

Na Região Sul, o frio é ainda mais rigoroso. Há previsão de geada para o Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e o sul do Paraná. O fenômeno deve se repetir nos próximos dias. Além disso, a região já sentiu os efeitos do tempo severo com uma forte chuva de granizo que atingiu a Serra Catarinense e a região de São Joaquim (RS). As estradas ficaram cobertas por uma camada de gelo, dificultando o trânsito e criando cenários que se assemelhavam à neve. Em Porto Alegre (RS), a máxima não deve passar dos 16°C.

Enquanto o centro-sul do país se prepara para o frio, o tempo seco predomina na maior parte do Brasil Central, incluindo a Região Centro-Oeste e o interior do Nordeste, onde a umidade do ar está muito baixa. A chuva fica concentrada em áreas pontuais, como a faixa leste do Nordeste, pontos da Região Norte e, de forma fraca e isolada, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. O calor intenso continua nas regiões Norte e Nordeste, com máximas que ultrapassam os 30°C em capitais como Palmas (TO) e Cuiabá (MT).

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA