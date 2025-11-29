Queda de avião de pequeno porte deixa 2 mortos em Mato Grosso

Vítimas, de 21 e 25 anos, morreram no local; acidente ocorreu em área agrícola e as causas estão sob investigação

Divulgação Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos em Mato Grosso



Um acidente aéreo envolvendo uma aeronave de pequeno porte resultou na morte de duas pessoas no fim da tarde desta sexta-feira (28), em Confresa, no interior de Mato Grosso. A queda ocorreu por volta das 17h30 em uma área agrícola do município.

As vítimas fatais, que estavam a bordo do avião, foram identificadas como Gustavo Martins, de 21 anos, e Mateus Costa, de 25 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram deslocadas para atender a ocorrência. No entanto, segundo os bombeiros, os dois jovens já estavam sem vida quando o socorro chegou ao local.

A área do acidente foi isolada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia inicial. Até o momento, o modelo da aeronave não foi identificado. As circunstâncias e as causas da queda seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.