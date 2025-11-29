Jovem Pan > Notícias > Brasil > Queda de avião de pequeno porte deixa 2 mortos em Mato Grosso

Queda de avião de pequeno porte deixa 2 mortos em Mato Grosso

Vítimas, de 21 e 25 anos, morreram no local; acidente ocorreu em área agrícola e as causas estão sob investigação

  Por Jovem Pan
  • 29/11/2025 12h45 - Atualizado em 29/11/2025 12h51
Um acidente aéreo envolvendo uma aeronave de pequeno porte resultou na morte de duas pessoas no fim da tarde desta sexta-feira (28), em Confresa, no interior de Mato Grosso. A queda ocorreu por volta das 17h30 em uma área agrícola do município.

As vítimas fatais, que estavam a bordo do avião, foram identificadas como Gustavo Martins, de 21 anos, e Mateus Costa, de 25 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram deslocadas para atender a ocorrência. No entanto, segundo os bombeiros, os dois jovens já estavam sem vida quando o socorro chegou ao local.

A área do acidente foi isolada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia inicial. Até o momento, o modelo da aeronave não foi identificado. As circunstâncias e as causas da queda seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

